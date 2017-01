Doorschuiven kolencentralebesluit valt slecht

DEN HAAG - Het besluit van het kabinet om de beslissing over de toekomst van de vijf overgebleven kolencentrales door te schuiven naar een volgend kabinet, is bij veel partijen niet in goede aarde gevallen. PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie hebben boos gereageerd.

Door ANP - 19-1-2017, 17:32 (Update 19-1-2017, 20:16)

,,Dit kabinet verprutst op de valreep de mogelijkheid om écht iets te doen aan klimaatverandering'', aldus D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven. De Tweede Kamer had al in 2015 een voorstel van D66 aangenomen om kolencentrales uit te faseren. Volgens Van Veldhoven negeert het kabinet van VVD en PvdA de Tweede Kamer.

Maar ook de fractie van de PvdA is boos en laat weten nog voor de verkiezingen met een wetsvoorstel te komen. Dat moet ervoor zorgen dat er in 2020 twee centrales dicht moeten en in 2030 de laatste drie, aldus PvdA-Kamerlid Jan Vos.

Sluiting

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber: ,,Als het kabinet deze noodzakelijke stap niet wil zetten, dan zal Tweede Kamer dat doen. Een groene meerderheid wil sluiting''.

Milieuorganisaties vinden het een ramp. ,,Onbegrijpelijk en een gemiste kans dat de minister niet in één klap 11 procent van de totale CO2-uitstoot wil besparen'', laat Natuur & Milieu weten. Volgens Greenpeace maakt het kabinet Nederland opnieuw tot een achterblijver op klimaatgebied. ,,De maatschappelijke druk om de centrales te sluiten zal blijven toenemen. De hete aardappel doorschuiven naar een volgend kabinet verandert daar niets aan.''

Hemweg

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) maakte het standpunt van het kabinet donderdag bekend. Wel zegt hij dat de meest vervuilende centrale moet sluiten als blijkt dat de doelstelling uit het zogeheten Urgenda-vonnis niet wordt gehaald. Het gaat dan om de centrale aan de Hemweg in Amsterdam.

De rechtbank in Den Haag bepaalde in een zaak die was aangespannen door milieuorganisatie Urgenda dat Nederland te weinig doet om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. In 2020 moet die uitstoot met 25 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990, luidde het oordeel Volgens VVD-minister Kamp kan de reductie uit het Urgenda-vonnis worden gehaald zonder sluiting van centrales.

Aan het eind van dit jaar wordt in de zogenoemde Energieverkenning opnieuw gekeken of Nederland nog op koers ligt.