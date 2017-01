Kolencentrales zaak van volgend kabinet

DEN HAAG - Het kabinet laat een besluit over de toekomst van de Nederlandse kolencentrales over aan een volgende regering. Dat blijkt uit een brief die minister Henk Kamp (Economische Zaken) donderdag aan de Tweede Kamer stuurt. De Kamer had vorig jaar om de toekomstscenario's voor de overgebleven vijf centrales gevraagd.

Door ANP - 19-1-2017, 17:32 (Update 19-1-2017, 17:32)

De kolencentrales zijn al langer een twistappel tussen regeringspartijen PvdA en VVD. De regering spreekt geen voorkeur uit voor een van de scenario's. Wel zegt ze dat de meest vervuilende centrale dicht zal gaan als blijkt dat de doelstelling uit het Urgenda-vonnis niet wordt gehaald. Dat is een verwijzing naar de centrale aan de Hemweg in Amsterdam.

De rechtbank bepaalde vorig jaar in een zaak aangespannen door milieuorganisatie Urgenda dat Nederland op dat moment te weinig deed om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. In 2020 moet die uitstoot met 25 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990, oordeelde de rechter.