ANP 'Kosten belastingkortingen niet duidelijk'

DEN HAAG - Van een groot deel van de aftrekposten, vrijstellingen en kortingen die de Belastingdienst geld kosten is moeilijk vast te stellen hoeveel geld er precies mee is gemoeid. Het effect en de gederfde inkomsten van zes op de tien regelingen zijn onbekend, stelt de Rekenkamer in een woensdag verschenen rapport.

Door ANP - 1-2-2017, 11:57 (Update 1-2-2017, 11:57)

De Rekenkamer inventariseerde in totaal 213 van zulke regelingen, waarmee de fiscus in totaal minstens 97,6 miljard euro aan belastingen misloopt. Van 71 regelingen is de omvang echter onbekend, en van nog eens 29 kan de Rekenkamer alleen een schatting maken.

De onderzoekers plaatsen wel een stevige kanttekening bij de cijfers. ,,De gevonden bedragen kunnen niet simpel worden bezuinidigd door een aftrekpost, vrijstelling of korting te schrappen'', stellen de rekenmeesters. Wat namelijk niet is meegewogen is het feit dat het aanpassen van belastingregelingen tot veranderingen in het gedrag van mensen kan leiden, ,,of in de opbrengsten van andere belastingposten''.