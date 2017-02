Petitie meet draagvlak nieuwe partij

DEN HAAG - Wie op een nieuwe partij wil stemmen maar bang is dat dat een weggegooide stem blijkt, kan het risico daarop voortaan beter inschatten dankzij een handtekeningenactie. Kiezers kunnen op Petities.nl zien hoeveel anderen hun steun hebben uitgesproken voor een nieuwe partij en zo te weten komen of die een kans heeft om een zetel in de Tweede Kamer te veroveren.

Door ANP - 2-2-2017, 9:01 (Update 2-2-2017, 9:01)

Voor een Kamerzetel zijn waarschijnlijk ruim 60.000 stemmen nodig. Als een nieuwe partij voor de verkiezingen van 15 maart evenveel handtekeningen heeft verzameld, ,,dan kan je daar op stemmen zonder veel gevaar dat je stem verloren gaat'', stelt initiatiefnemer Reinder Rustema. Hij en zijn kompaan Arnout Maat, die zich al langer sterk maakt voor nieuwe partijen en verbonden is aan Forum voor Democratie, willen de door velen gehekelde versplintering van het partijenstelsel juist aanmoedigen.