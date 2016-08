Máxima ervaart de tropische buien in Jakarta

JAKARTA - Koningin Máxima heeft dinsdag een goede indruk gekregen van de slechte waterhuishouding op de wegen van Jakarta. Bij haar verplaatsingen door de Indonesische hoofdstad stortregende het een aantal keren waardoor niet alleen gewone straten maar ook de tolwegen blank kwamen te staan.

Door ANP - 30-8-2016, 13:08 (Update 30-8-2016, 13:08)

Dat dwong haar stoet regelmatig om langzaam te rijden om geen vloedgolven te veroorzaken en om ervoor te zorgen dat de auto's niet weggleden. Máxima is dinsdag begonnen aan een driedaags bezoek voor de VN aan Indonesië. Door de tropische onweersbuien liep ze in haar dagprogramma vertraging op.

Dat de straten en soms hele wijken blank komen te staan, is al jaren een klacht in Jakarta. Afgelopen zaterdag viel er op sommige plaatsen zeventig centimeter regen. Dat zorgde in een aantal nieuwbouwwijken voor enorme overstromingen. De gemeente gaf toe daar niet op geanticipeerd te hebben. Een rivier die het regenwater moest afvoeren was al jaren niet uitgebaggerd en was dichtgeslibd.