ANP Koningspaar bij Australische tentoonstelling

UTRECHT - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima openen op 3 oktober de tentoonstelling Mapping Australia in het Aboriginal Art Museum (AAMU) in Utrecht. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag. Het paar bezoekt de tentoonstelling in aanloop naar de staatsbezoeken aan Australië en Nieuw-Zeeland die eind oktober en begin november plaatsvinden.

Door ANP - 30-8-2016, 14:03 (Update 30-8-2016, 14:03)

Met de tentoonstelling wordt herdacht dat het dit jaar vierhonderd jaar geleden is dat de Nederlander Dirk Hartog als eerste Europeaan voet aan wal zette in Australië. In Mapping Australia zijn onder meer historische VOC-kaarten uit de 17e en 18e eeuw te zien en hedendaagse kunstwerken van Aboriginalkunstenaars.

Ook wordt de zogeheten Duyfken portfolio getoond, met prenten die tien Aboriginals maakten naar aanleiding van de aankomst van het eerste Europese schip de Duyfken in 1606. De portfolio werd in 2006 door Willem-Alexander en Máxima geschonken aan het AAMU.