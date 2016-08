Jarige Anne-Marie neemt zussen uit varen

PORTO HELI - Koningin Anne-Marie van Griekenland heeft woensdag haar zeventigste verjaardag gevierd in het bijzijn van haar zussen Margrethe en Benedikte. De drie pakten de gelegenheid aan om de dag door te brengen op de Egeïsche zee, weet Billed Bladet. Ook Anne-Marie's man Constantijn en hun vijf kinderen waren bij het feestje aanwezig.

Door ANP - 31-8-2016, 11:21 (Update 31-8-2016, 11:21)

Margrethe, de koningin van Denemarken, is al een tijdje van huis. Vorige week genoot ze met haar man prins Henrik nog van een vakantie in Frankrijk. Naar verwachting blijft Margrethe de komende dagen nog in Griekenland. Volgens de agenda van het Deense hof keert ze komend weekeinde terug in Denemarken. Tot die tijd neemt kroonprins Frederik als regent haar taken over.