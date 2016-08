Haakon en Mette-Marit vieren feest in Kragerø

KRAGERØ - De Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit brachten woensdag een bezoek aan Kragerø. Daar vieren de ruim 10.000 inwoners dit jaar dat de stad 350 jaar bestaat.

Door ANP - 31-8-2016, 20:41 (Update 31-8-2016, 20:41)

Haakon en Mette-Marit kregen in de stad in het zuiden van Noorwegen een divers programma aangeboden. Zo bezochten de twee een kunst- en een maritieme school en maakten ze een wandeling door de stad. Daarbij fungeerde de burgemeester als gids. Ook was er veel muziek.

Mette-Marit zei in een korte toespraak dat ze veel goede herinneringen koestert aan Kragerø en omgeving, een regio die zeer in trek is bij toeristen. “Als zuiderling heb ik een zwak voor plaatsen die twee verschillende levens leiden: drukke zomers met veel mensen en rustige herfsten als de toeristen weer zijn vertrokken.”

Het kroonprinselijk paar reisde vervolgens af naar Jumfuland, het populairste eiland van de Kragerø-archipel. Na een lunch maakten Haakon en Mette-Marit een wandeling door een natuurgebied en werden ze bijgepraat over de plannen die er liggen om een nationaal park aan te leggen op het eiland.