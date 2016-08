Mohammed bin Salman bezoekt Japan

ANP Mohammed bin Salman bezoekt Japan

TOKIO - De Saudische vice-kroonprins Mohammed bin Salman is in Tokio aangekomen voor een officieel bezoek aan Japan. Op het vliegveld Haneda werd hij welkom geheten door vertegenwoordigers van de Japanse overheid en de in Japan gestationeerde ambassadeur van Saudi-Arabië, Ahmed Al Barrak.

Door ANP - 1-9-2016, 12:40 (Update 1-9-2016, 12:40)

Op het programma van Mohammed Bin Salman staat onder meer een audiëntie bij de Japanse keizer Akihito. Ook had hij een ontmoeting met de Japanse premier Shinzo Abe, met wie hij eveneens gaat dineren. Verder woont hij een groot aantal ceremonies bij waarbij handtekeningen worden gezet onder zakelijke contracten van Japanse en Saudische bedrijven.

Het is voor het eerst dat Mohammed bin Salman, die tevens de Saudische minister van Defensie is, Japan bezoekt. Zijn bezoek aan Japan maakt volgens het Saudische staatspersbureau deel uit van een grotere reis die begon in Pakistan en Peking. Over een aantal dagen keert de zoon van koning Salman terug naar China om de top van de G20 bij te wonen in Hangzhou.