ANP Gemeente betrekt Tilburgers bij Koningsdag

TILBURG - Tilburg gaat samen met de bewoners van de stad het programma voor Koningsdag samenstellen. De gemeente roept Tilburgers op ideeën te mailen.

Door ANP - 2-9-2016, 17:43 (Update 2-9-2016, 17:43)

"We zijn enorm blij en vereerd dat we de koninklijke familie op Koningsdag in onze gemeente mogen ontvangen'', reageert burgemeester Peter Noordanus op het nieuws dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima volgend jaar Koningsdag 'in het hart van Brabant' komen vieren.

"Tilburg is een stad van mensen en verbinding. We gaan er dan ook samen met, door en voor de stad een onvergetelijke feestdag van maken. Een dag waarop we laten zien wat we als stad en als regio te bieden hebben".

Koningsdag is op donderdag 27 april. Dit jaar vierde de koning het feest mee in Zwolle. Het jaar daarvoor was de koninklijke familie in Dordrecht. Dat was de eerste keer dat het feest in 'nieuwe stijl' werd gevierd. De koning wordt volgend jaar op Koningsdag vijftig.

Sinds 2015 wordt de feestdag in 'nieuwe stijl' gevierd. Nieuw dat jaar in Dordrecht was een botenoptocht, de zogenoemde Grande Parade. Het koninklijk paar bezoekt niet langer meerdere plaatsen.