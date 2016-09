Laurentien: stop toename laaggeletterdheid

ANP Laurentien: stop toename laaggeletterdheid

AMSTERDAM - Prinses Laurentien heeft maandag opgeroepen de toename van de laaggeletterdheid in ons land te stoppen. Ze wil daarom vier keer zoveel mensen bereiken met de inzet van honderd zogenoemde taalambassadeurs die de komende maanden in gesprek gaan met honderd burgemeesters en wethouders in ons land. Dat zei Laurentien, erevoorzitter van de Stichting Lezen & Schrijven, bij het begin van de Week van de Alfabetisering.

Door ANP - 5-9-2016, 12:49 (Update 5-9-2016, 12:49)

De prinses vindt het onaanvaardbaar dat in een welvarend land als Nederland de laaggeletterdheid groeit en de kloof toeneemt. De taalambassadeurs zijn mensen die zelf tot op latere leeftijd niet konden lezen en/of schrijven en daardoor goed kunnen vertellen waar ze tegenaan liepen. Het onderwerp moet in veel gemeenten hoger op de agenda, aldus een woordvoerster van de stichting. Het effect van laaggeletterdheid op bijvoorbeeld schuldhulpverlening, werkgelegenheid, gezin en gezondheid, is volgens haar nog te onbekend. De prinses gaat ook zelf in gesprek met gemeenten die alfabetisering willen tegengaan.

Bij de opening van de week maakte staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid ) bekend dat ze 350.000 euro beschikbaar stelt voor een project dat laaggeletterden uit de armoede en schulden moet krijgen. Zo wordt een deel van hun schuld kwijtgescholden door bedrijven als ze taal- of rekenlessen volgen.

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven of rekenen. Voor hen is het bijvoorbeeld moeilijk om te werken met een computer of om een treinkaartje via een automaat te kopen. Het levert ook problemen op als ze reizen met het ov, een sollicitatiebrief schrijven of ondertitels willen lezen op tv.