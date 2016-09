Estelle bezoekt vader bij hardloopwedstrijd

ANP Estelle bezoekt vader bij hardloopwedstrijd

STOCKHOLM - De Zweedse kroonprinses Victoria was zondagmiddag met prinses Estelle in Hagapark. In het grote park van Stockholm waren de prinsessen toeschouwer bij de Prins Daniel Lopp, een sportevenement voor kinderen tussen de zes en twaalf jaar.

Door ANP - 11-9-2016, 16:44 (Update 11-9-2016, 16:44)

De kleine Estelle had het prima naar haar zin en had vooral interesse in de medailles die de deelnemertjes kregen. Dat meldt de krant Expressen. Estelle en Victoria maakten op ontspannen wijze praatjes met de kinderen die meededen, terwijl prins Daniel druk bezig was om de wedstrijd die naar hem is vernoemd in goede banen te leiden.

Het was voor Daniel een verrassing dat zijn vrouw en dochter even een kijkje kwamen nemen. Hij had maar even tijd voor ze. “Maar het was toch leuk om ze te zien”, zei de prins later.

Genoeg beweging

Het idee achter de Prins Daniel Lopp is dat kinderen op een leuke manier met sport in aanraking komen. Daniel en Victoria doen er zelf ook van alles aan om te zorgen dat Estelle genoeg beweegt. “Dat is heel belangrijk voor kinderen”, zei Daniel in een zaterdag uitgezonden interview met TV4. “Ze moet haar energie kwijt kunnen, en ze heeft een hoop energie.”

Daarom trekken Victoria en Daniel er vaak met Estelle op uit. Vaak gaan ze wandelen, maar ze maken ook fietstochten.