ANP Sophie vraagt om advies voor fietstocht

EDINBURGH - De gravin van Wessex heeft advies en tips gevraagd voor haar 716 kilometer lange fietstocht van Edinburgh naar Londen. Sophie stapt daarvoor volgende week maandag op de fiets bij de Palace of Holyroodhouse, om zeven dagen later aan te komen bij Buckingham Palace.

Door ANP - 13-9-2016, 14:37 (Update 13-9-2016, 14:37)

De rit dient ter ondersteuning van het werk van het dit jaar zestig jaar bestaande 'Duke of Edinburgh'-programma en maakt deel uit van de 'diamanten uitdaging', waarbij Britten werden opgeroepen met zichzelf een bijzondere uitdaging aan te gaan.

Voor Sophie was dat een fietstocht. "Normaal fiets ik niet meer dan een uurtje met de kinderen", zei ze in mei bij de aankondiging van haar voornemen. Ze was toen al enige tijd in training, samen met militairen uit verschillende legeronderdelen die haar volgende week ook zullen vergezellen. Sophie bekende toen zowel opgetogen te zijn als bezorgd over de prestatie die ze moet leveren.

Vandaar wellicht dat dinsdag op sociale media de vraag werd gesteld of mensen nog advies hadden voor de gravin. Goede raad die haar zou helpen haar uitdaging ook tot een goed einde te brengen.