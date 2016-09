Fries achtspan klaar voor historische rit

DEN HAAG - Nolle, Tiebe, Siewerd, Kjel, Karl, Nenne, Quo Vadis en Lieuwe schrijven volgende week op Prinsjesdag historie als het Friese achtspan dat het koningspaar in de Glazen Koets van en naar de Ridderzaal rijdt.

Door ANP - 14-9-2016, 16:46 (Update 14-9-2016, 16:46)

De paarden zijn woensdagmiddag in de Koninklijke Stallen voorgesteld aan de pers.

De Glazen Koets wordt voor het eerst in bijna honderd jaar weer gebruikt op Prinsjesdag. Tot begin twintigste eeuw had het oudste rijtuig uit de Koninklijke Stallen het rijk alleen, maar nadat koningin Wilhelmina in 1901 bij haar huwelijk de Gouden Koets voor het eerst had gebruikt, had de Glazen Koets (1826) het nakijken. Publiek en pers gaven de voorkeur aan de protseriger Gouden Koets.

Glorie

De Glazen Koets is de voorbije jaren geheel opgeknapt en vorig jaar weer in volle glorie gepresenteerd, net op tijd om de plek van welweer in te nemen nu de Gouden Koets (uit 1898) aan de beurt is voor een grondige restauratie.

In de Koninklijke Stallen kregen de media woensdag alvast een kijkje op het rijtuig dat dinsdag uitrijdt met koning Willem-Alexander en koningin Máxima, getrokken door de acht Friezen.