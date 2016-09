Energieopwekkend glas wint grote prijs

AMSTERDAM - Een Nederlands bedrijf dat energieopwekkend glas bedacht, heeft de duurzaamheidswedstrijd Green Challenge van de Postcode Loterij gewonnen. Dat is woensdag bekendgemaakt in Amsterdam in aanwezigheid van koningin Máxima. Het start-upbedrijf van Willem Kesteloo, PHYSEE uit Delft, krijgt 500.000 euro om het product verder te ontwikkelen.

14-9-2016

Het speciale glas, PowerWindow, zet zonlicht via een inventief raamkozijn om in elektriciteit. Bij nieuwe bedrijfspanden kan het glas in 100 procent van de energiebehoefte voorzien, bij gerenoveerde panden 50 procent. De jury prijst de winnaar voor ,,de manier waarop technologie waarde toevoegt aan een component die elk gebouw nodig heeft".

Tweede in de wedstrijd werd Zhengliang Wu van het Duitse GreenCity Solutions. Hij won 200.000 euro voor een installatie met een luchtzuiverend mos dat vervuiling omzet in biomassa. De drie overige finalisten - een uit Nederland, een uit de Verenigde Staten en een uit Israël - kregen ieder 100.000 euro.

Met de Green Challenge, die dit jaar voor de tiende keer werd gehouden, wil de Postcode Loterij bijdragen aan een groenere wereld. Deze editie waren er 292 inzendingen vanuit de hele wereld.