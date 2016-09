Zeehondenbont Mary maakt Australiërs boos

ANP Zeehondenbont Mary maakt Australiërs boos

SYDNEY - Kroonprinses Mary van Denemarken is in conflict gekomen met dierenactivisten in haar geboorteland Australië. Dit naar aanleiding van een bezoek dat Mary begin deze maand bracht aan Groenland, een autonoom deel van het Deense koninkrijk.

Door ANP - 15-9-2016, 14:58 (Update 15-9-2016, 14:58)

Mary kleedde zich daar in een lokaal gemaakte jas van het modemerk 'Great Greenland'. Die jas deed de leden van de Australische afdeling van PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) huiveren want er was zeehondenbont in verwerkt. "Het is tijd dat ze bont afzweert", aldus PETA deze week. "Mary is niet bij de tijd", vond de organisatie ook.

Probleem voor de kroonprinses is dat in Denemarken en zeker in Groenland geheel tegenovergesteld wordt aangekeken tegen het gebruik van bijvoorbeeld zeehondenbont. Het zijn de Inuit, de inheemse inwoners van Groenland, die volgens eeuwenoude traditie jacht maken op de dieren, waarvan ze alles gebruiken voor de instandhouding van hun leefwijze.

Great Greenland maakt sinds 1977 dan ook duurzame producten, en geldt in Denemarken wel degelijk als 'politiek correct'. Mary was eerder dit jaar ook bij de modeshow in Kopenhagen, en heeft eerder lokale producten gedragen.