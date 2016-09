Máxima vergadert met bankiers uit 60 landen

DEN HAAG - Koningin Máxima gaat maandag 26 september naar de conferentie Future of Finance in Katwijk. Die wordt georganiseerd door de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO).

Door ANP - 16-9-2016, 20:41 (Update 16-9-2016, 20:41)

De conferentie gaat over betalingsverkeer in ontwikkelingslanden en het verkrijgen van nieuwe inzichten hierover. Ruim 350 nationale en internationale bankiers uit meer dan zestig landen komen bijeen. Ze wisselen tijdens plenaire sessies, rondetafelgesprekken en workshops ervaringen uit over het toegankelijker maken van financiële diensten als een bank- of spaarrekening, leningen, verzekeringen en pensioenen.

Máxima neemt tijdens de conferentie het boek Banking for a Better World in ontvangst uit handen van Nanno Kleiterp, de vertrekkende bestuursvoorzitter van FMO. Sinds 2009 is Máxima speciale pleitbezorger voor de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. In deze functie pleit zij wereldwijd voor goede toegang tot financiële diensten, in het bijzonder voor mensen in armoedesituaties.