ANP Prinses Gloria gedoopt in Apeldoon

APELDOORN - Prins Jaime en prinses Viktória hebben zaterdag hun dochtertje prinses Gloria laten dopen in Apeldoorn. De doopplechtigheid vond plaats in familiekring, zo maakte een woordvoerder van de familie De Bourbon de Parme bekend.

Door ANP - 17-9-2016, 16:17 (Update 17-9-2016, 16:17)

Jaime en Viktória trouwden in oktober 2013 in dezelfde kerk, de katholieke Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopnemingkerk in Apeldoorn. De peetouders van Gloria zijn prinses Carolina, Barbara Bühlmann, Pim Kraan en Daniël Povel. Voorganger bij de plechtigheid was pater Tjeerd Jansen SJ die ook de huwelijksmis leidde.

Prinses Gloria is op 9 mei geboren in Rome, waar Jaime Nederlands ambassadeur is bij de paus. Haar doopjurk is gemaakt door ontwerper Claes Iversen die daarvoor stof gebruikte van de trouwjurk en de sluier van prinses Viktória.

De familie Bourbon-Parma was vrijdag al bijeen in Amsterdam waar prinses Irene haar boek Bergplaats presenteerde. Volgende week wordt een deel van het gezelschap ook in Piacenza en Parma verwacht voor het inmiddels traditionele jaarlijkse bezoek aan de hertogdommen waar deze koninklijke familie een deel van haar naam vandaan heeft. Bij dat bezoek kunnen de Italianen ook kennismaken met de pasgeboren prins Carlos, zoon van Irene's oudste zoon Carlos en diens vrouw Annemarie.