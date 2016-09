Stalmeester houdt het droog

ANP Stalmeester houdt het droog

DEN HAAG - Stalmeester Bert Wassenaar heeft op Prinsjesdag nog nooit een nat pak gehaald, zo vertelde hij vorige week tijdens een persontmoeting in de Koninklijke Stallen. "Even afkloppen”, zei hij daar meteen bij. De weersvoorspelling voor dinsdag maakt de kans klein dat aan die traditie een einde komt.

Door ANP - 20-9-2016, 10:46 (Update 20-9-2016, 10:46)

Wassenaar is al sinds 1996 in functie en het heeft in al die jaren natuurlijk wel geregend op Prinsjesdag, maar meestal niet tijdens de rit van en naar paleis Noordeinde. Het is geen pretje als het ceremonieel tenue nat wordt, dat weet kolonel b.d. Wassenaar wel.

Hij heeft op Prinsjesdag de leiding over de koninklijke stoet en is te herkennen aan zijn rode tuniek en de witte schimmel waarop hij meestal rijdt. Wassenaar mag zich vrij door de stoet bewegen, maar is doorgaans te vinden bij de koets waarin het koningspaar wordt vervoerd. Dit jaar is dat dus de Glazen Koets.