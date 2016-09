Koning trekt minder kijkers met troonrede

AMSTERDAM - De liveregistratie van Prinsjesdag heeft dinsdag minder dan een miljoen kijkers getrokken. In totaal stemden 962.000 kijkers af op NPO 1. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

Door ANP - 21-9-2016, 9:17 (Update 21-9-2016, 9:17)

Vorig jaar zagen iets meer mensen koning Willem-Alexander de troonrede voorlezen, toen keken 1.186.000 mensen. In 2014 zaten 983.000 Nederlanders voor de buis op de derde dinsdag van september.

Een jaar daarvoor werd een kijkcijferrecord geboekt. In 2013, toen Willem-Alexander op Prinsjesdag pas een paar maanden koning was, keken bijna 1,5 miljoen mensen naar de rijtoer met de Gouden Koets en de troonrede. Dat was toen de best bekeken Prinsjesdag-uitzending in tien jaar.