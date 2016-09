Charles onder vuur over bezoek Bahrein

LONDEN - De aankondiging dat prins Charles en zijn echtgenote Camilla dit najaar op verzoek van de Britse regering naar Bahrein gaan, heeft meteen een storm van kritiek losgemaakt van mensenrechtenorganisaties. 'Volstrekt ongepast', aldus Human Rights Watch.

Door ANP - 21-9-2016, 14:48 (Update 21-9-2016, 14:48)

"Het is zeer teleurstellend dat hij de opdracht heeft aangenomen de Britse overheid te helpen verder in het gevlei te komen van zo'n misdadig regime", aldus Nicholas McGeehan, die bij Human Rights Watch de Golf in zijn portefeuille heeft.

McGeehan zei tegen The Independent dat van Charles toch kon worden verondersteld dat hij op de hoogte is van de mensenrechtenschendingen in Bahrein. "Het is moeilijk te geloven dat hij daar niets van weet, gezien zijn vrijdenkende en principiële houding ten opzichte van een groot aantal belangrijke kwesties."

Wapens

De connectie van de Britse koninklijke familie met koning Hamad van Bahrein is vaker bekritiseerd. Zo was er ophef over de ereplaats die de koning eerder dit jaar kreeg bij het feest ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van koningin Elizabeth.

Het prinselijk bezoek aan Bahrein maakt deel uit van een reis waarin ook Oman en de Verenigde Arabische Emiraten worden bezocht. Bahrein, dat voorheen door de Britten werd bestuurd, is een strategische partner en Londen verkoopt er ook graag wapens.