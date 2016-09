Toekomst jeugd houdt koning Abdullah wakker

NEW YORK - Koning Abdullah ligt wakker van de toekomst van de miljoenen jongeren in zijn land. De Jordaanse koning zei in een interview met de Amerikaanse zender CBS dat hij zo veel mogelijk kansen wil creëren voor de jongere generatie.

Door ANP - 26-9-2016, 17:21 (Update 26-9-2016, 17:21)

Dat is een hele uitdaging, gaf Abdullah toe. Jordanië ving miljoenen Palestijnse en Syrische vluchtelingen op, maar dat eist zijn tol. “De werkloosheid rijst de pan uit, onze gezondheidszorg kan het niet meer aan en onze scholen hebben het ontzettend moeilijk”, illustreerde Abdullah, die zei dat voor zijn volk de grens twee jaar geleden al bereikt was. “De Jordaniërs hebben het gewoon gehad. We kunnen het niet meer aan.”

Abdullah vreest bovendien dat veel jonge moslims, binnen en buiten Jordanië, radicaliseren. “Ze voelen zich steeds meer geïsoleerd, gemarginaliseerd. Ze voelen zich het slachtoffer en dat is precies wat IS en Al-Qaeda willen.”

De koning riep het Westen al meermaals op zijn verantwoordelijkheid te nemen. Dat gaat volgens de koning nog steeds niet goed. “Het probleem met het Westen is dat ze een grens zien tussen Syrië en Irak, maar IS ziet die niet. Als je alles volgens jouw regels wilt doen, terwijl je weet dat de vijand zich daar niet aan houdt, gaan we dit niet winnen.”

Abdullah ergert zich aan ‘denktanks en adviseurs uit het Westen’. “De etnische samenstelling van de regio is vrij duidelijk voor wie in de regio woont, maar denktanks en adviseurs denken het beter te weten.” Volgens de koning zijn de problemen in het Midden-Oosten niet zomaar achter de rug. “Dit speelt op lange termijn, dat geldt niet alleen voor Syrië en Irak, maar voor de hele regio en de hele wereld, helaas.”