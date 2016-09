Britse koningin leent 22 Hollandse werken uit

DEN HAAG - Een bijzondere expositie opent donderdag in het Mauritshuis in Den Haag. Het Britse koningshuis leent maar liefst 22 Hollandse schilderijen uit die deel uitmaken van de befaamde Royal Collection. Volgens museumdirecteur Emilie Gordenker is het zeer uitzonderlijk dat er zoveel werken in één keer het land verlaten.

Door ANP - 27-9-2016, 11:13 (Update 27-9-2016, 11:13)

"Ze lenen wel eens één of twee werken uit, maar een hele tentoonstelling komt bijna nooit voor. Voor zover ik weet is het één keer eerder gebeurd voor een expositie in Brussel.'' Het Mauritshuis heeft voor de tentoonstelling, 'Hollanders in huis: Vermeer en tijdgenoten uit de Britse Royal Collection' genoemd, nauw samengewerkt met de Britten. Te zien zijn genrestukken; voorstellingen uit het dagelijks leven. Het gaat om werk van bekende schilders als Pieter de Hooch, Jan Steen, Gabriël Metsu, Gerrit Dou en Gerard ter Borch. Bezoekers krijgen een beeld van de vele verschijningsvormen van het genrestuk en de prikkelende symboliek die in deze schilderijen verborgen kan liggen.

De Royal Collection, die koningin Elizabeth beheert, behoort tot de grootste en belangrijkste kunstverzamelingen in de wereld. Het is een van de laatst overgebleven Europese koninklijke verzamelingen. De Engelse koning George IV heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de collectie, die ruim driehonderd Nederlandse werken telt.

Catherine

Hoogtepunt van de tentoonstelling is volgens het Mauritshuis 'De muziekles' (1660-1662) van Johannes Vermeer. Volgens Gordenker is zijn werk zeldzaam, omdat er maar 36 schilderijen bewaard zijn gebleven. "Dit is een van zijn allermooiste.'' Een ander topstuk is 'Vrouw in een slaapkamer' (1663) van Jan Steen, dat vooraf samen met vier andere doeken deel uitmaakte van een onderzoek naar de ontwikkeling van deze populaire kunstenaar uit de Gouden Eeuw. Zo werd ontdekt dat Steen hierbij erg heeft geworsteld met de tegelvloer, liet Gordenker weten.

Het Mauritshuis verwacht veel belangstelling voor de expositie, die tot en met 8 januari is te zien. Daarom is het nu voor het eerst mogelijk een kaartje vooraf te reserveren. Deze plekken zijn alleen beschikbaar vanaf 15.00 uur 's middags. Op 11 oktober komt Catherine, de vrouw van de Britse prins William, zelf een kijkje nemen in het Mauritshuis.