ANP Plaquette Elizabeth na paar uur verwijderd

BELLARENA - Een plaquette die de Britse koningin Elizabeth in juni onthulde bij de opening van een nieuw treinstation in het Noord-Ierse Bellarena is kort na haar vertrek alweer verwijderd. De autoriteiten zijn bang dat de gedenkplaat het slachtoffer wordt van vandalisme.

Door ANP - 27-9-2016, 13:58 (Update 27-9-2016, 13:58)

De Noord-Ierse minister van Infrastructuur, Chris Hazzard, bevestigt tegenover The Irish News dat de plaquette slechts een paar uur na de ceremonie weer is weggehaald. Waar de plaat nu is, is niet duidelijk. "Omdat het station in Bellarena onbemand is, waren er zorgen over de veiligheid van de plaquette en de mogelijkheid dat de gedenkplaat kon worden vernield. Er wordt nu gekeken om dat risico zo veel mogelijk te beperken", aldus Hazzard.

Elizabeth onthulde de plaquette in het bijzijn van haar man prins Philip tijdens hun tweedaagse trip door Noord-Ierland. De 90-jarige vorstin en haar 95-jarige echtgenoot maakten vooraf een stoomtreinreis over een historisch traject.