Koningin Sonja exposeert in Londen

LONDEN - Koningin Sonja van Noorwegen is in Londen voor de opening van de expositie Texture, waarop tien prints te zien zijn die het resultaat zijn van haar samenwerking met Magne Furuholmen.

Door ANP - 27-9-2016, 19:05 (Update 27-9-2016, 19:05)

De Noorse koningin is een gepassioneerd fotograaf en liefhebber van de natuur. Haar landgenoot Furuholmen, vooral bekend als muzikant van de band A-ha, richt zich meer op grafische tekst en taal. Voor Texture hebben de kunstenaars hun foto's uitgewisseld waarna ze aanpassingen maakten op het werk van de ander. Daarna wisselden ze opnieuw en opnieuw totdat het resulteerde in de kunstwerken die ze nu zijn.

De expositie Texture, een samenvoeging van text en nature, is gemaakt ter ondersteuning van de Koningin Sonja print award. Het doel van deze tweejaarlijkse prijs is "belangstelling wekken voor en het bevorderen van de ontwikkeling van de grafische kunst." De tentoonstelling in de Paul Stolper Gallery wordt woensdag officieel geopend.