ANP Beatrice werkt zich in het zweet

SICILIË - Prinses Beatrice laat zich deze week van haar sportieve kant zien. De dochter van de Britse prins Andrew en Sarah Ferguson zwom maandag ruim 3 kilometer voor de kust van Sicilië en donderdag levert ze opnieuw een sportieve prestatie. Dit keer op de fiets en te voet op de flanken van de Etna.

Door ANP - 29-9-2016, 14:06 (Update 29-9-2016, 14:06)

Beatrice fietst en rent donderdag in totaal zo'n 32 kilometer rond de bekende Italiaanse vulkaan. Ze zamelt daarmee geld in voor haar eigen stichting Big Change, die jongeren aanmoedigt om extra vaardigheden te ontwikkelen.

De activiteiten maken deel uit van The Virgin Strive Challenge van Richard Branson, die eerder deze maand begon in het Zwiterse Zermatt. Tijdens de verschillende etappes is er al zo'n anderhalf miljoen pond opgehaald. Bransons kinderen Holly en Sam vergezellen Beatrice donderdag bij haar poging de top te halen.