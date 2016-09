Koning benadert staatsbezoeken praktisch

WELLINGTON - Koning Willem-Alexander benadert zijn staatsbezoeken met een praktische instelling en de nodige nuchterheid. Dat blijkt na de publicatie donderdag van het concept programma voor zijn bezoeken in oktober en november aan Australië en Nieuw-Zeeland.

Door ANP - 29-9-2016, 21:28 (Update 29-9-2016, 21:28)

Zo ontbreekt in Nieuw-Zeeland de zogenoemde tegenprestatie als dank voor de genoten gastvrijheid. Onder koningin Beatrix bestond die bijvoorbeeld uit een concert, dansvoorstelling of tentoonstelling. De 'contra' was altijd een van de hoogtepunten van een staatsbezoek, mede bedoelt om een onuitwisbare indruk achter te laten in het gastland.

Willem-Alexander bekijkt echter per keer of dit onderdeel wel passend is. Bij zijn eerste staatsbezoek in 2014 in Polen werd de contraprestatie, voorheen een avondvullend programma, een aangeklede lunch met een kort pianoconcert van de broers Lucas en Arthur Jussen. Dat paste ook beter in het programma en vergde minder tijd.

Onbeschoftheid

In Frankrijk daarentegen werd dit voorjaar alles uit de kast gehaald voor een indrukwekkende avond in het Grand Palais. Alleen jammer dat president François Hollande, voor wie dit alles was georganiseerd, een uurtje van tevoren afbelde.

De Franse media spraken schande over zoveel onbeschoftheid, het Nederlandse hof hield de lippen stijf op elkaar en bleef diplomatiek glimlachen. Hollande kwam tenslotte nog wel even handjes schudden.

Australië krijgt een aangekleed concert, in het iconische Sydney Opera House, met andermaal een optreden van de pianisten Lucas en Arthur Jussen. Nieuw-Zeeland krijgt niets. Er is op de eerste dag van het bezoek een staatsbanket, maar voor de tweede avond is niets georganiseerd.