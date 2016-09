Laurent krijgt erkenning van paleis

ANP Laurent krijgt erkenning van paleis

BRUSSEL - Prins Laurent heeft de eerste slag in de strijd om aandacht en erkenning van zijn broer koning Filip gewonnen. Op de website van het Belgische koninklijk huis zijn activiteiten die Laurent de afgelopen maanden heeft ondernomen met terugwerkende kracht geplaatst. Laurent was namelijk begonnen om via Twitter verslag te doen van zijn openbare optredens, en toen viel de radiostilte van het paleis wel heel erg op.

Door ANP - 1-10-2016, 11:25 (Update 1-10-2016, 11:25)

Lauerent had er ook belang bij dat ál zijn werkzaamheden worden vastgelegd want tegenwoordig moet hij elk jaar een jaarverslag inleveren om aan te tonen dat hij zijn uitkering van de staat ook echt heeft verdiend. Het afgelopen jaar was er een flink verschil tussen de opgave van Laurent en het aantal door het paleis geturfde en bekendgemaakte activiteiten. Deels overigens omdat Laurent wel heel erg royaal telde.

Met het openen van een eigen Twitter-account vond Laurent een slimme manier om zijn werk vast te leggen: vijftien verplichtingen in de afgelopen vijf weken. Het paleis had hem al die tijd op nul staan, maar heeft dat beeld nu gecorrigeerd stelt Het Nieuwsblad zaterdag vast. Er zijn met terugwerkende kracht op de koninklijke website, waar de agenda wordt gepubliceerd, acht optredens van Laurent bijgeschreven.

Nieuwe activiteiten van de prins zijn niet aangekondigd.