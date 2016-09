William en Kate genieten van dag op het water

VICTORIA - De Britse prins William en zijn echtgenote Catherine hebben een dag vol wateractiviteiten achter de rug. De hertog en hertogin van Cambridge begonnen de een na laatste dag van hun bezoek aan Canada in een kano.

Door ANP - 1-10-2016, 11:57 (Update 1-10-2016, 11:57)

Daarmee peddelden William en Kate naar Haida Gwaii, een eilandengroep in de Grote Oceaan. Daar ontmoetten de twee de Haida-indianen en werden ze welkom geheten met speciale sjaals, voorzien van een randje bont van zeeotters. In een museum leerden de hertog en hertogin meer over de stam. Kinderen trakteerden de twee op een traditionele dans.

Na de officiële opening van een nieuwe kliniek op een van de eilanden kozen William en Kate weer het ruime sop. Met een aantal jongeren stapten de twee op een boot voor een vistochtje. Tijdens de tocht kregen William en Kate uitleg over het vangen van wilde zalm. “Het was een geweldige dag om te vissen”, zei kapitein Danny Robertson tegen de Evening Standard. “Goed weer en een rustige zee.”

Volgens de kapitein hadden William en Kate uitgekeken naar het boottochtje. “Ze houden allebei van het buitenleven, dus dit was de perfecte manier om de mooie omgeving hier te zien.”