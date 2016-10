'Japan overweegt uitzondering voor Akihito’

ANP 'Japan overweegt uitzondering voor Akihito'

TOKIO - De Japanse regering overweegt een uitzondering te maken voor keizer Akihito, zodat hij kan aftreden. Dat meldt Japan Times. De wet die voorschrijft dat een keizer tot zijn dood moet dienen, zou dan niet aangepast hoeven worden.

Door ANP - 2-10-2016, 17:00 (Update 2-10-2016, 17:00)

Door het jaar waarin de keizer kan aftreden specifiek te benoemen, geldt de mogelijkheid tot abdicatie alleen voor de 82-jarige Akihito. Aan welk jaar de Japanse regering denkt, is niet bekend.

Volgens Japan Times wil de regering de huidige wet niet aanpassen, omdat daarmee mogelijk het hele keizerlijke systeem ter discussie wordt gesteld. Dan zou de regering zich ook moeten buigen over de vraag of vrouwen mogen plaatsnemen op de Chrysantentroon.

Uitsterven

Die vraag duikt al jaren geregeld op, omdat kroonprins Naruhito en zijn vrouw Masako één kind hebben, een dochter. Volgens de wet op de Keizerlijke Familie, die uit 1947 stamt, kan de veertienjarige prinses Aiko de troon niet bestijgen. Naruhito’s broer Akishino en zijn vrouw Kiko kregen in 2006 een zoon, Hisahito, waarmee de lijn van troonopvolging werd voortgezet en de Japanse keizerlijke familie voor uitsterven werd behoed.

Akihito sprak in augustus de wens uit het rustiger aan te gaan doen vanwege zijn hoge leeftijd en hintte daarmee op een abdicatie. Premier Shinzo Abe beloofde in reactie op de videoboodschap naar de wet te kijken. Zijn conservatieve achterban is bang dat het keizerlijke systeem gaat wankelen als een keizer op eigen initiatief mag aftreden. Abe stelde een commissie van zes deskundigen samen die de komende maanden moet zoeken naar een manier om tegemoet te komen aan Akihito’s wens het rustiger aan te gaan doen.