Maria Teresa vervult wens zieke jongen

ANP Maria Teresa vervult wens zieke jongen

LUXEMBURG - Groothertogin Maria Teresa van Luxemburg vervulde zondagmiddag de wens van de jonge Alexandre. De groothertogin deed dat door de vijfjarige leukemiepatiënt een medaille uit te reiken.

Door ANP - 3-10-2016, 8:35 (Update 3-10-2016, 8:35)

Dat gebeurde in het kader van 'Make-A-Wish', waarbij organisaties en instellingen samenwerken om de hartewens van een ernstig ziek kind te vervullen. De uitreiking vond plaats bij de Luxemburgse vestiging van ING, zo maakte het Luxemburgse hof bekend.

Make-A-Wish is ook in andere landen actief, al of niet onder een lokale naam. In Zweden is prinses Madeleine beschermvrouw van 'Min Stora Dag' ('mijn grote dag'). In dat kader ontving ze vorige maand samen met haar moeder koningin Silvia een ernstig ziek meisje voor een rondleiding door het paleis, en organiseerde ze in februari een 'tea party' voor een hele groep kinderen.