Agenda van Laurent alleen op Twitter

ANP Agenda van Laurent alleen op Twitter

BRUSSEL - De Belgische prins Laurent is weer een stapje verder gegaan in zijn strijd tegen zijn broer koning Filip en de informatiedienst van het hof. Op Twitter heeft hij nu duidelijk gemaakt dat zijn eigen account daar tevens dienst doet als zijn officiële agenda. 'This official account is the official agenda', aldus de Engelstalige mededeling van Laurent.

Door ANP - 3-10-2016, 9:59 (Update 3-10-2016, 9:59)

De prins had volgens opgave van het hof sinds de Belgische nationale feestdag 21 juli niets meer gedaan. Althans de agenda op de website van het paleis vermeldde geen enkele openbare verplichting. Laurent echter, die zich tegenover het parlement in een jaarverslag moet verantwoorden voor het ontvangen van een staatsuitkering, opende aan het einde van een zomer een profiel op de korteberichtendienst Twitter en toonde aan regelmatig op pad te gaan.

Tegenover de 0 optredens volgens het paleis stonden er wel 15 volgens opgave van Laurent zelf. Vorige week haalde het paleis gedeeltelijk bakzeil door met terugwerkende kracht 8 daarvan alsnog op de eigen agenda te zetten. Maar voor de prins was die 'overwinning' niet genoeg omdat het structurele probleem - zijn activiteiten krijgen geen aandacht - er niet mee werd opgelost. In het weekeinde ging hij weer op pad, en het paleis zweeg daarover.

Vandaar de mededeling dat alleen zijn eigen Twitter-account zijn officiële agenda bevat, hetgeen fotografen al heeft verleid hem te vragen zijn plannen ook vooraf bekend te maken en niet pas na afloop van een bezoek.