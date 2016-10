Prinses Beatrix weer thuis

ANP Prinses Beatrix weer thuis

LAGE VUURSCHE - Prinses Beatrix is ontslagen uit het ziekenhuis en revalideert na haar knie-operatie van afgelopen zaterdag thuis op kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche.

Door ANP - 4-10-2016, 14:27 (Update 4-10-2016, 14:27)

Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag laten weten. De prinses mocht het Franciscus/Vlietland ziekenhuis in Schiedam maandag al verlaten.

Zaterdag is een prothese aangebracht in haar rechterknie. Volgens de behandelende orthopedisch chirurgen Marcel Driessen en Stefan Breugem was de operatie succesvol verlopen. Driessen had in 2005 toenmalig koningin Beatrix ook al aan een prothese in haar linkerknie geholpen.