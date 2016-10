Koningin Letizia krijgt lekkernij van school

MONDONEDO - Koningin Letizia van Spanje was dinsdag in Mondoñedo in het noordwesten van Spanje, waar ze op het onderwijsinstituut San Rosendo het nieuwe cursusjaar 2016-2017 opende. Een menigte van 350 belangstellenden wachtte haar op, schrijft El Progreso.

Door ANP - 4-10-2016, 15:01 (Update 4-10-2016, 15:01)

Letizia arriveerde met een helikopter op het voetbalveld van het dorp in de regio Galicië. Aangekomen op de middelbare school sprak ze studenten tuin- en bosbouw die haar uitlegden waar ze mee bezig zijn en haar kettingzagen toonden. Daarna bezocht ze een tentoonstelling van de studenten en onthulde ze een plaquette die aan haar bezoek zal herinneren.

Als geschenk van het dorp kreeg de Spaanse koningin een replica van de kathedraal van het dorp. Ook kreeg ze een zoete lekkernij mee naar huis, namelijk de traditionele Mondoñedo-taart waar Mondoñedo om bekend staat.