Charles legt bloemen op graf grootmoeder

ANP Charles legt bloemen op graf grootmoeder

JERUZALEM - Prins Charles heeft in Oost-Jeruzalem op de Olijfberg een bezoek gebracht aan de Russisch-orthodoxe kerk van Maria Magdalena. Daar ligt zijn grootmoeder van vaders kant, prinses Alice van Battenberg begraven. Hij legde speciaal uit Schotland meegenomen bloemen op haar graftombe, melden Israëlische media dinsdag.

Door ANP - 4-10-2016, 20:11 (Update 4-10-2016, 20:11)

Prinses Alice, de non geworden moeder van Charles' vader prins Philip, stierf in 1969 in Buckingham Palace. Het was haar wens begraven te worden in het Heilig land, een wens die pas in 1988 in vervulling ging. Prins Philip bezocht haar graf slechts één keer, in 1993 toen hij naar Jeruzalem kwam omdat zijn moeder postuum door Yad Vashem was geëerd voor haar hulp aan Griekse Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Leden van de Britse koninklijke familie hebben sinds de onafhankelijkheid van Israël nog nooit officieel een bezoek aan dat land gebracht. Sinds de Israëlische bezetting van de westelijke Jordaanoever en de annexatie van Oost-Jeruzalem houden de Windsors afstand van Israël. Dat Charles nu wel naar Oost-Jeruzalem ging om het graf van zijn grootmoeder te bezoeken, kon omdat hij al in Jeruzalem was voor de uitvaart van oud-president Shimon Peres.

Aan zijn uitstapje was ook geen ruchtbaarheid gegeven. Israëlische media ontdekten het pas toen op sociale media door priesters en gelovigen die in de tuin van Gethsemane waren, bij de kerk, foto's werden geplaatst van Charles.