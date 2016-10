Sofia naar Albanië voor huwelijk

TIRANA - De Spaanse koningin Sofia woont zaterdag in het koninklijk paleis van Albanië het huwelijk bij van kroonprins Leka II en de actrice Elia Zaharia. Dat melden Spaanse media in navolging van de woordvoerder van het Albanese koningshuis. Bij het huwelijk worden vertegenwoordigers van tal van koninklijke en vorstelijke families verwacht, aldus een mededeling van de chef protocol.

Door ANP - 4-10-2016, 20:37 (Update 4-10-2016, 20:37)

Dat de Spaanse koningin acte de présence geeft, is volgens de Spaanse website Vanitatis minder verrassend dan het lijkt. De ouders van Leka - kroonprins Leka I en zijn vrouw Susan - hebben enkele jaren in Madrid gewoond en zijn daar bevriend geraakt met Juan Carlos en Sofia, die toen nog geen koningspaar waren. Ook toen Leka I wegens verboden wapenbezit Spanje moest verlaten, bleef het contact bestaan.

Leka II (34) volgde zijn vader in 2011 op als troonpretendent van Albanië, dat slechts enkele jaren een koninkrijk was onder zijn grootvader koning Zog. Leka verloofde zich in 2010 met Elia Zaharia, maar wachtte zes jaar alvorens een huwelijksdatum te bepalen. De plechtigheid vindt plaats in een zaal van het paleis.