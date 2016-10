Koningin Máxima duikt in verleden Oranjes

DEN HAAG - Koningin Máxima opent woensdagochtend een tentoonstelling over een van haar voorgangers, Anna Paulowna. Dit jaar is het tweehonderd jaar geleden dat de Russische naar Nederland kwam, met serviezen, meubelen en juwelen. Een deel van die spullen wordt tentoongesteld in Paleis Het Loo.

Door ANP - 5-10-2016, 8:45 (Update 5-10-2016, 8:45)

Anna Paulowna, die trouwde met de latere koning Willem II, wordt geroemd als kleurrijk koningin. Datzelfde predicaat krijgt ook Máxima geregeld. Paulowna, zus van de Russische tsaar, nam ook een complete Russisch-orthodoxe kerkuitrusting mee naar Nederland. Ook die is tot en met 5 februari te zien in Het Loo.

Ook koning Willem-Alexander gaat woensdag terug in de tijd. Hij is woensdagmiddag bij een symposium waarmee Vopak zijn vierhonderdjarig bestaan viert. Het Rotterdamse tankopslagbedrijf organiseert in de Cruise Terminal in Rotterdam het symposium Global Minds. Voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan verzorgt de keynote speech, ook geeft fotograaf Jimmy Nelson een presentatie.

Voordat Willem-Alexander aanschuift bij het symposium neemt hij op Paleis Noordeinde geloofsbrieven in ontvangst. De nieuwe ambassadeurs van Israël, Bosnië-Herzegovina en Singapore komen woensdagochtend langs op het werkpaleis van de koning.