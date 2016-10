Koning ontvangt weer nieuwe ambassadeurs

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander heeft woensdagochtend weer geloofsbrieven in ontvangst genomen. De nieuwe ambassadeurs van Israël, Bosnië-Herzegovina en Singapore kwamen achtereenvolgens langs op Paleis Noordeinde.

De Israëlische ambassadeur Aviv Shir-On en Mirsada Čolaković, de nieuwe ambassadeur van Bosnië-Herzegovina, werkten in het verleden beiden in de Verenigde Staten. Shir-On werkte drie jaar bij de ambassade van Israël in Washington. Čolaković werkte jarenlang in New York bij de Verenigde Naties.

De nieuwe ambassadeur van Singapore, Jaya Ratnam, vertegenwoordigt zijn land niet alleen in Nederland. Hij is ook aangewezen als ambassadeur in België en Luxemburg. Vanaf het moment dat Willem-Alexander de geloofsbrieven van de diplomaten ontving, zijn zij in functie.

Zoals altijd werden de nieuwe ambassadeurs met alle egards ontvangen. Ze werden opgehaald in een galarijtuig en begeleid door een kamerheer van de koning. Bij Paleis Noordeinde stonden een erewacht en militaire kapel op hen te wachten. Na een eresaluut van vier roffels en het volkslied van het land stapten de ambassadeurs Noordeinde binnen. Bij vertrek kregen ze weer vier ere roffels.