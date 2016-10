Koning Willem-Alexander opent expositie

AMSTERDAM - Koning Willem-Alexander reikt vrijdagmiddag de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2016 uit in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Vier jonge kunstenaars ontvangen deze aanmoedigingsprijs, een bedrag van 6500 euro. Na de uitreiking opent Willem-Alexander de tentoonstelling waar de winnende werken en een selectie uit de overige ingezonden schilderijen te zien zijn.

Door ANP - 7-10-2016, 9:25 (Update 7-10-2016, 9:25)

Koningin Máxima blijft tot en met zondag in Washington, waar zij deelneemt aan de jaarvergadering van de Wereldbank Groep (WBG) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Vrijdag spreekt Máxima bij het seminar over het verbeteren van toegang tot financiële diensten. Ze pleit in Washington voor minder belemmeringen voor het openen van bijvoorbeeld een bank- of spaarrekening.