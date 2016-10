Leka bang dat bruiloftslunch in water valt

TIRANA - De toekomstige kroonprinses Elia van Albanië hoopt vrijdagnacht nog een paar uurtjes slaap te krijgen voor haar trouwdag zaterdag. Dat zei ze vrijdagavond aan het einde van een bruiloftscocktail op de 21ste verdieping van een groot winkelcomplex in Tirana. "Het was een geweldige avond, maar ik hoop straks nog even te kunnen slapen", aldus Elia Zaharia, sinds 2010 de verloofde van kroonprins Leka II.

Door ANP - 8-10-2016, 2:05 (Update 8-10-2016, 2:05)

Leka zelf keek eerder op de avond enigszins bezorgd naar buiten waar de bliksemschichten de Albanese hoofdstad deden oplichten. De lunch zaterdag is gepland in de tuin van de koninklijke residentie: regen, zoals die vrijdag bijna de hele dag in grote hoeveelheden viel, zou het feest bederven. "Er is eigenlijk geen plan B", aldus de al even bezorgde woordvoerder van Leka.

De trouwplechtigheid is om 11.00 uur in het Paleis van de Brigadiers, zoals de meeste Albanezen het kennen. Het gebouw is echter ooit gebouwd als paleis voor Leka's grootvader koning Zog. Die heeft het gebouw echter nooit voltooid gezien. Er is alleen een burgerlijke huwelijksplechtigheid, gevolgd door het uitspreken van een zegen door vertegenwoordigers van de belangrijkse religies in Albanië.

Buurland Kosovo is bij de plechtigheid vertegenwoordigd door de premier, Servië en Montenegro door hun kroonprinsen.