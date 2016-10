Oranjes verkopen kunst uit privécollectie

DEN HAAG - Leden van het Koninklijk Huis hebben in de afgelopen jaren twee kunstwerken uit de eigen privécollectie verkocht. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst naar aanleiding van berichtgeving hierover in NRC Handelsblad. De werken komen uit het nalatenschap van prinses Juliana. Met beide transacties waren volgens de krant miljoenen euro's gemoeid.

Door ANP - 8-10-2016, 12:44 (Update 8-10-2016, 12:44)

Het gaat om het schilderij Bosbrand van de Javaanse schilder Raden Saleh, dat is overgenomen door de National Gallery in Singapore, en de Atlas Munnicks van Cleeff, een map met 1200 zeventiende- en achttiende-eeuwse tekeningen van de stad en provincie Utrecht. De atlas is nu in het bezit van een Nederlandse verzamelaar.

Voor de verkoop ervan 'bestaat geen enkel beletsel', aldus de RVD. Dat de stukken niet aan Nederlandse musea zijn aangeboden, hoeft niet. "De erven van prinses Juliana zijn formeel noch anderszins gehouden de betrokken werken aan de staat of Nederlandse museale instellingen over te dragen."

Opbrengst

Ook mogen de Oranjes zelf beslissen wat er met de opbrengst gebeurd, dat in dit geval in eigen zak werd gestoken. Eerder werd het geld dat werd verdiend bij de verkoop van andere stukken uit de nalatenschap van Juliana in 2011 wel aan goede doelen geschonken.

Kunsthistorici en musea stellen in het NRC dat het kwalijk is dat nu belangrijk nationaal erfgoed geen publiek bezit is geworden.