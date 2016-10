Japanse overheid denkt na over titel Akihito

ANP Japanse overheid denkt na over titel Akihito

TOKIO - De Japanse regering denkt na over welke titel Akihito krijgt als hij aftreedt als keizer. De regering overweegt een uitzondering te maken voor de 82-jarige keizer, zodat hij afstand kan doen van de Chrysantentroon.

Door ANP - 10-10-2016, 9:47 (Update 10-10-2016, 9:47)

De commissie van zes deskundigen die is ingesteld door premier Shizo Abe moet zich ook buigen over de vraag hoe Akihito na zijn aftreden moet worden aangesproken. Daarnaast moet een nieuwe rol worden gevonden voor hem. De ‘zes wijzen’ komen op 14 oktober voor het eerst samen, meldt Japan Times.

In Japan schrijft de wet op de Keizerlijke Familie voor dat een keizer tot zijn dood dient. Akihito gaf in een zeldzame videoboodschap in augustus echter aan te vrezen dat hij vanwege zijn hoge leeftijd niet meer alle taken uit kan voeren.

Discussie

De Japanse regering zou overwegen eenmalig een uitzondering te maken op de wet, zodat alleen Akihito kan aftreden. Op die manier hoeft de wet niet te worden aangepast. De regering vreest dat met het aanpassen van de wet het hele keizerlijke systeem ter discussie wordt gesteld.

De commissie moet niet alleen op zoek naar een nieuwe titel en rol voor Akihito. De vraag is ook waar hij gaat wonen en hoeveel personeel hij krijgt.