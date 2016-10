Prins Constantijn viert verjaardag

DEN HAAG - Prins Constantijn is dinsdag jarig. Hij wordt 47. De prins is in 2001 getrouwd met prinses Laurentien, met wie hij drie kinderen heeft: dochters Eloise en Leonore en zoon Claus-Casimir.

Prins Constantijn volgde in juli dit jaar Neelie Kroes op als tijdelijk ambassadeur voor StartupDelta2020, waarbij hij als adviseur al nauw betrokken was. Constantijn is zelfstandig adviseur in bedrijfsinnovatie en mede-initiatiefnemer van Startup Fest Europe en directeur 'Digital Technology and Macro Strategy' bij MAP in Londen.

Christof Frederik Aschwin Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg, is op 11 oktober 1969 geboren in Utrecht als derde zoon van prinses Beatrix en prins Claus. Hij is vierde in de lijn van troonopvolging.