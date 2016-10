Beatrix dankbaar voor goede wensen

ANP Beatrix dankbaar voor goede wensen

LAGE VUURSCHE - Prinses Beatrix is dankbaar voor alle beterschapswensen die ze kreeg na haar knie-operatie eerder deze maand. Op de site van het koningshuis laat ze weten dat 'de vele hartelijke blijken van belangstelling' haar bijzonder goed hebben gedaan.

Door ANP - 11-10-2016, 15:23 (Update 11-10-2016, 15:23)

"Iedereen die aan mij heeft gedacht en heeft meegeleefd, wil ik graag danken voor de bemoedigende woorden en goede wensen", zegt Beatrix. "Uw betrokkenheid is hartverwarmend!"

De prinses kreeg op 1 oktober in het Franciscus/Vlietland ziekenhuis in Schiedam een prothese in haar rechterknie. Na een paar dagen in het ziekenhuis mocht ze weer naar huis. Op kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche revalideert ze nu verder.