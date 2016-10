Kate informeert zich over gezondheidszorg

DEN HAAG - Tijdens een ronde tafelgesprek werd de hertogin van Cambridge dinsdagmiddag geïnformeerd over het werk van het Trimbos-instituut en het Britse Anna Freud Centre. Kate steunt de liefdadigheidsinstelling voor het welzijn van gezinnen en kinderen. Het gesprek vond plaats in de residentie van de Britse ambassadeur sir Geoffrey Adams in Den Haag.

Door ANP - 11-10-2016, 17:22 (Update 11-10-2016, 17:22)

De ambassadeur vindt een gesprek tussen twee partijen vooral zin hebben als hun werkwijze van elkaar verschilt, "want dan kun je van elkaar leren’’. De ambassadeur zei in Nederland juist naar die "interessante verschillen’’ te willen zoeken. Hij vindt die op allerlei terreinen zoals in de economie, maar ook op het gebied van wonen. "Het delen van waardes geeft een solide basis om samen kansen te benutten’’, aldus Adams.

Van het Trimbos-instituut waren verschillende vertegenwoordigers aanwezig, onder wie voorzitter Rutger Engels van de raad van bestuur en programmahoofd Judith Oostendorp. Het gesprek duurde ongeveer een uur.