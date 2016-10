Koning bezoekt Amsterdam-Zuidoost

AMSTERDAM - Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag een werkbezoek gebracht aan Amsterdam-Zuidoost. Hij reisde vanaf het stadhuis met de metro naar de wijk, waar hij onder meer een kinderboerderij en jongerencentrum bezocht. In dat centrum sprak hij met met moslims van diverse afkomst, die de moskee in de buurt bezoeken.

Door ANP - 11-10-2016, 18:17 (Update 11-10-2016, 18:17)

Daarna ging het gezelschap ook nog naar het kerkverzamelgebouw De Nieuwe Stad. De koning praatte daar met vertegenwoordigers van verschillende christelijke kerkgenootschappen over hun positie in Zuidoost. Het kerkcentrum is in 1993 tot stand gekomen en door vijf kerken gerealiseerd. Het bezoek werd afgesloten met een infomele bijeenkomst met een aantal bewoners uit de buurt.

De komst van de koning naar de hoofdstad sluit aan bij eerdere werkbezoeken aan onder meer Rotterdam, Katwijk, Den Haag en Eindhoven, waarbij hij een indruk krijgt van in hoeverre mensen zich er thuis voelen.