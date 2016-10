Filip en Mathilde bezoeken Japanse keizer

ANP Filip en Mathilde bezoeken Japanse keizer

TOKIO - De Belgische koning Filip en zijn vrouw koningin Mathilde hebben dinsdag een 'keizerlijke' dag gehad tijdens hun staatsbezoek aan Japan. Het koningspaar werd tweemaal ontvangen door keizer Akihito en keizerin Michiko: eerst met een ceremonie op het paleis en 's avonds met een officieel staatsbanket.

Door ANP - 12-10-2016, 13:50 (Update 12-10-2016, 13:50)

Bij het banket haalde Filip de goede banden tussen het Belgische koningshuis en de keizerlijke familie aan. In zijn toespraak zei hij dat zijn oom en tante koning Boudewijn en koningin Fabiola zijn 'tijdgenoten en vrienden' waren. "In de loop der jaren is een verbondenheid gegroeid en is een band van oprechte genegenheid gesmeed waarvan wij ons nu nog deelgenoot mogen voelen", aldus Filip.

Ook gaf de koning aan dat Akihito een voorbeeld voor hem is. "U deelt de vreugde en het leed van heel uw volk", zei Filip. "Vanuit het diepst van ons hart brengen wij u hulde voor het voorbeeld van trouw, wijsheid en goedgunstigheid."

De 82-jarige Akihito is recentelijk veel in het nieuws. Vanwege zijn hoge leeftijd gaf de keizer in augustus aan dat hij vreesde dat hij binnenkort niet al zijn taken kan uitvoeren. Sindsdien buigt de Japanse regering zich over de vraag of Akihito mag aftreden. De wet laat dat nu niet toe.