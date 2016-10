Koningin Máxima naar de Haagse Schilderswijk

DEN HAAG - Koningin Máxima bezoekt donderdag 17 november in de Haagse Schilderswijk het buurtcentrum De Mussen. Dat bestaat negentig jaar.

Door ANP - 12-10-2016, 15:55 (Update 12-10-2016, 16:03)

De Mussen is het oudste buurthuis van Nederland, staat op de eigen site. Ene meester De Bruin richtte het in 1926 op om kansarme kinderen in de wijk een betere toekomst te geven.

Inmiddels is het uitgegroeid tot een wijkcentrum met allerlei activiteiten op het gebied van participatie, sport en gezondheid, natuur en techniek, kunst en cultuur. Het buurthuis krijgt elke week 1200 buurtbewoners over de vloer.

De koningin is aanwezig bij optredens van kinderen en krijgt een rondleiding. Haar echtgenoot bezocht de Schilderswijk nog in maart dit jaar.