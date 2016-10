Máxima luncht met Argentijnse president

OLIVOS - De Argentijnse president Mauricio Macri heeft gekozen voor de intieme en rustige omgeving van de neoklassieke presidentiële residentie Los Olivos, ten noorden van Buenos Aires, voor de ontvangst woensdagmiddag (lokale tijd) van koningin Máxima.

Door ANP - 12-10-2016, 19:05 (Update 12-10-2016, 19:05)

Aanvankelijk was gedacht dat de ontmoeting zou plaatsvinden in de iconische Casa Rosada, het roze paleis aan de Plaza de Mayo in het centrum van de hoofdstad. Dat moet echter worden opgeknapt en is bovendien geen rustige locatie. De Quinta Los Olivos is ook beter af te schermen van nieuwsgierige blikken.

Macri, tot zijn verkiezing vorig jaar burgemeester van Buenos Aires en verklaard tegenstander van zijn voorganger als president Cristina Kirchner, heeft eerder dit jaar al een ontmoeting met Máxima gehad in Davos. Daar werd het bezoek dat de koningin namens de VN aan haar geboorteland brengt, in de verf gezet.

Na de ontvangst door Macri houdt Máxima een korte persbriefing waarna nog een lunch volgt met het presidentieel paar. Meteen daarna vertrekt de koningin naar vliegveld Ezeiza voor de terugvlucht naar Nederland.