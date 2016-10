Kinderen bezoeken ernstig zieke Bhumibol

BANGKOK - De Thaise koning Bhumibol Adulyadej heeft woensdag bezoek gehad van alle vier zijn kinderen. De 88-jarige koning is ernstig ziek en gevreesd wordt dat hij snel zal overlijden.

Door ANP - 12-10-2016, 21:00 (Update 12-10-2016, 21:00)

Kroonprins Maha Vajiralongkorn zegde een afspraak bij een universiteit af om zijn vader op te kunnen zoeken. De 64-jarige kroonprins had volgens Reuters ook een ontmoeting met premier Prayuth Chan-ocha. Volgens het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken bespraken de twee ‘routine overheidszaken’. De premier moest wel een afspraak afzeggen voor het gesprek met Vajiralongkorn.

De gezondheidstoestand van Bhumibol is ‘overall nog niet gestabiliseerd’, liet het paleis woensdag weten. Zondag werd via een medisch bulletin, het tweede deze maand, bekendgemaakt dat Bhumibols gezondheid verder achteruit is gegaan. Het bloed van de koning werd zaterdag gefilterd door een kunstnier, een zogenoemde hemodialyse behandeling. Als gevolg daarvan daalde zijn bloeddruk.

Bidden

Het paleis noemde Bhumibols toestand instabiel, wat uitzonderlijk is. De meeste medische bulletins werden verstuurd als de koning weer aan de beterende hand was. Bhumibol verblijft al jaren in het Siriraj-ziekenhuis in Bangkok. Daar wordt ook zijn vrouw Sirikit verzorgd. Op 11 januari is ’s werelds langst regerende vorst voor het laatst in het openbaar gezien.

Buiten het Siriraj-ziekenhuis hebben zich enkele honderden mensen verzameld. Zij bidden voor hun koning. De Thaise overheid heeft het volk opgeroepen niet te luisteren naar geruchten op social media over ‘situaties’, maar te wachten op officiële berichten.